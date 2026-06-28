Salão do Couro e Calçado

O Salão de Inovação do Couro e do Calçado (SICC) começa nesta segunda-feira, na Fenac, em Novo Hamburgo, com a expectativa de receber cerca de 6 mil visitantes até 1º de julho. A feira reúne mais de 80 marcas expositoras, lançamentos da temporada primavera/verão e uma programação voltada a negócios e varejo. Entre os destaques estão palestras sobre comportamento do consumidor, marketing digital e Inteligência Artificial, além de uma linha de produção de artigos em couro funcionando ao vivo. O evento ocorre pela primeira vez em Novo Hamburgo e aposta na proximidade de um dos principais polos calçadistas do País.
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