Jovem SuperAgro no RS

O Rio Grande do Sul recebeu o lançamento do programa Jovem SuperAgro, iniciativa inédita da Seara, em parceria com o Sebrae RS, voltada à formação da nova geração do agronegócio. O projeto é gratuito e tem como objetivo preparar filhos de produtores integrados de suínos e aves, de 18 a 30 anos, para assumir a gestão das propriedades, contribuindo para uma sucessão mais estruturada e para a permanência das atividades no campo. Com duração de 18 meses e formato híbrido, o programa reúne nove módulos com conteúdo que combina teoria, prática e mentorias especializadas, conectando o cotidiano das granjas ao que há de mais moderno em gestão rural.
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