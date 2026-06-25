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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 25 de Junho de 2026 às 18:02

Jovem SuperAgro no RS

Arte/JC
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Affonso Ritter
O Rio Grande do Sul recebeu o lançamento do programa Jovem SuperAgro, iniciativa inédita da Seara, em parceria com o Sebrae RS, voltada à formação da nova geração do agronegócio. O projeto é gratuito e tem como objetivo preparar filhos de produtores integrados de suínos e aves, de 18 a 30 anos, para assumir a gestão das propriedades, contribuindo para uma sucessão mais estruturada e para a permanência das atividades no campo. Com duração de 18 meses e formato híbrido, o programa reúne nove módulos com conteúdo que combina teoria, prática e mentorias especializadas, conectando o cotidiano das granjas ao que há de mais moderno em gestão rural.

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