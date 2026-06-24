Safra histórica vira vinho

Considerada a “Safra das Safras” pela vitivinicultura brasileira, a colheita de 2020 acaba de ganhar um novo registro. A Casa Valduga lançou, nesta terça-feira (23), o Storia Merlot Safra 2020, vinho produzido apenas em anos considerados excepcionais. Elaborado com uvas Merlot do Vale dos Vinhedos, o rótulo permaneceu mais de cinco anos em amadurecimento e guarda antes de chegar ao mercado. Como resultado, apresenta coloração vermelho-rubi intensa e aromas de frutas vermelhas e negras, mentol e especiarias doces. E está disponível em edição limitada, em três formatos: 750 ml, Magnum (1,5 litro) e Double Magnum (3 litros).
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