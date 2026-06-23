Capivara em clima de Copa

A Banrisul Seguros anuncia, em parceria com a Rio Grande Seguros, o retorno de uma personagem já conhecida do público. A simpática mascote oficial de ambas as empresas volta como símbolo da ação Capilúcia Campeã, que conecta o clima da Copa do Mundo de Futebol ao incentivo à proteção financeira. A promoção, que vai até 31 de julho, entrega a capivara de pelúcia em versão especial como brinde na aquisição de produtos participantes dentro dos valores mínimos estabelecidos. Para participar, é necessário que o cliente contrate seguros de vida a partir de R$ 100,00 mensais ou títulos de capitalização a partir de R$ 300,00 mensais. Os interessados podem procurar a agência de relacionamento do Banrisul.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!