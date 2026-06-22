Panificação e food service

A 6ª Sulserve - Feira Profissional de Panificação, Food Service e Hotelaria começa nesta terça-feira (23), nos pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo. O evento segue até quinta-feira (25), das 13 às 20 horas, com foco em qualificação profissional, networking e geração de negócios. Cerca de 70 expositores e mais de 200 marcas apresentarão novidades em produtos, equipamentos e serviços para o setor. A programação inclui mais de 20 palestras, workshops e oficinas gratuitas, além da Rodada de Negócios do Sebrae RS. A expectativa é receber mais de 5 mil visitantes e o credenciamento gratuito está disponível para profissionais do setor.
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