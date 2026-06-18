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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 18 de Junho de 2026 às 18:16

IA nos supermercados

Arte/JC
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Pressionado por margens cada vez mais estreitas, aumento dos custos operacionais e necessidade constante de ganho de eficiência, o varejo supermercadista tem acelerado investimentos em inteligência artificial, reconhecimento facial, automação de processos e ferramentas de monitoramento de produtividade. Da frente de caixa aos centros de distribuição, sistemas capazes de acompanhar desempenho individual, medir produtividade em tempo real e identificar padrões operacionais vêm sendo incorporados à rotina de redes supermercadistas em todo o país. Mas, especialistas alertam que a adoção dessas ferramentas também traz novos desafios jurídicos ainda pouco discutidos pelas empresas.

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