IA nos supermercados

Pressionado por margens cada vez mais estreitas, aumento dos custos operacionais e necessidade constante de ganho de eficiência, o varejo supermercadista tem acelerado investimentos em inteligência artificial, reconhecimento facial, automação de processos e ferramentas de monitoramento de produtividade. Da frente de caixa aos centros de distribuição, sistemas capazes de acompanhar desempenho individual, medir produtividade em tempo real e identificar padrões operacionais vêm sendo incorporados à rotina de redes supermercadistas em todo o país. Mas, especialistas alertam que a adoção dessas ferramentas também traz novos desafios jurídicos ainda pouco discutidos pelas empresas.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!