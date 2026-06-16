Tecnologia na fruticultura

A fruticultura brasileira vive um período de forte modernização e expansão, consolidando-se entre os segmentos mais competitivos do agronegócio. Nos últimos dez anos, as exportações do setor cresceram 38% em valor e 62% em volume, segundo a Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frutas (Abrafrutas), impulsionadas por avanços em tecnologia, qualidade e produtividade. Em 2025, o país alcançou o recorde de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em exportações, com saldo positivo próximo de US$ 400 milhões na balança comercial. O desempenho coloca o Brasil como o terceiro maior produtor de frutas do mundo, atrás apenas de China e Índia.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!