Com investimento de R$ 85 milhões e VGV superior a R$ 150 milhões, o 4D Complex House, da ABF Developments, será entregue aos proprietários em julho deste ano. Localizado no 4º Distrito da capital gaúcha, o empreendimento se diferencia por ser um complexo multiuso. Reúne cerca de 500 unidades compactas, distribuídas em uma torre de 17 andares, centro comercial, galpão cultural e gastronômico e um mural do artista Eduardo Kobra. Com metragens entre 17 m² e 50 m², o projeto foi concebido para atender tanto investidores interessados em locação quanto moradores em busca de infraestrutura, serviços e integração com a vocação criativa da região.
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