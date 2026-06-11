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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 11 de Junho de 2026 às 18:06

Doces para festas juninas

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Arte/JC
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Affonso Ritter
A chegada das festas juninas movimenta os negócios e a economia para quem faz doces típicos atendendo às demandas desta temporada. Em Ivoti, a Doces Boa Vista, que completou 27 anos de atividades, mantém viva a oferta de paçoca, cocada, torrão de amendoim entre outras receitas. Com um portfólio superior a 150 produtos, Sandro Konzen, diretor da indústria, adianta que a união entre tradição, qualidade e afeto ajudam a explicar o crescimento positivo da empresa anualmente, com a venda de doces para todo o Brasil.

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