Doces para festas juninas

A chegada das festas juninas movimenta os negócios e a economia para quem faz doces típicos atendendo às demandas desta temporada. Em Ivoti, a Doces Boa Vista, que completou 27 anos de atividades, mantém viva a oferta de paçoca, cocada, torrão de amendoim entre outras receitas. Com um portfólio superior a 150 produtos, Sandro Konzen, diretor da indústria, adianta que a união entre tradição, qualidade e afeto ajudam a explicar o crescimento positivo da empresa anualmente, com a venda de doces para todo o Brasil.
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