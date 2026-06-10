A dimensão mundial do vinho

A dimensão internacional do 13º Brazil Wine Challenge pode ser percebida não apenas no número recorde de países e amostras inscritas, mas também na composição do seu corpo de jurados. Entre os dias 16 e 18 de junho, 89 especialistas de nove países — Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Estados Unidos, França, Portugal e Uruguai —, sendo 10 presidentes de júri, reúnem-se em Bento Gonçalves (RS). É para avaliar às cegas 1.127 amostras provenientes de 19 nações, consolidando o concurso promovido pela Associação Brasileira de Enologia (ABE) entre os mais relevantes da América Latina. A diversidade de nacionalidades, experiências e formações contribui para uma avaliação plural, criteriosa e alinhada aos mais elevados padrões internacionais.
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