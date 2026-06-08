Sorteio para os namorados

Em celebração ao Dia dos Namorados 2026, o Moinhos Shopping irá sortear uma viagem com acompanhante a Positano, um dos destinos mais desejados da Itália, e um par de pulseiras com design exclusivo da D'vie Joalheria. O vencedor do sorteio e seu acompanhante terão a oportunidade de vivenciar um passeio de barco, no qual poderão observar as falésias e vilarejos a partir do mar. A programação também inclui uma visita a Pompéia, um dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo, conhecido pelas ruínas conservadas da antiga cidade romana soterrada pela erupção do Vesúvio, no ano 79 d.C. O destino une história, cultura e cenários fascinantes.
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