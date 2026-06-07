A 1ª cooperativa de crédito

A Sicredi Caminho das Águas segue investindo na restauração da história do cooperativismo. A mais recente descoberta do historiador Rodrigo Trespach, em pesquisa promovida pela instituição financeira cooperativa, trata-se do local onde nasceu a primeira cooperativa de crédito do mundo, em 1845, na pequena cidade de Sobotište, na Eslováquia. Quase 20 anos antes de Friedrich Wilhelm Raiffeisen criar na Alemanha o modelo muito conhecido. Segundo Trespach, o fundador foi o professor Samuel Jurkovič, que chegou a Sobotište em 1831, com 35 anos. Luterano, ele escreveu livros didáticos para escolas rurais e desenvolveu métodos de ensino e técnicas agrícolas. Em 1845, criou a “Sociedade Agrícola da Pequena Sobotište”, associação de agricultores com foco em crédito e poupança.
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