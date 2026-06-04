O crescimento da Uêvo
Nos primeiros cinco meses de 2026, a Uêvo, de Salvador do Sul, registrou crescimento
de 90% em comparação a igual período do ano anterior. Presença em mais de 2 mil pontos de
venda em todo o Brasil, com proteínas do ovo em linhas como barras proteicas, snacks, shakes e
creatina. Na Naturaltech, de 10 a 13 de junho, em SP, a empresa lança a pipoca, a panqueca e a paçoca
proteica, além de novidades voltadas à performance esportiva com novos sabores da proteína em pó,
já conhecida pelo público como “whey do ovo”. De acordo com o head de marca Uêvo, Marcelo Carvalho, a participação na feira reforça o posicionamento junto ao mercado de saudabilidade.
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