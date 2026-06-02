Copa 2026 no Macromix Atacado

O varejo no RS entrou com tudo no clima da Copa movimentando a economia, combinando ofertas e ambientação temática. Um bom exemplo é o Macromix Atacado, da holding UnidaSul. Até 19 de julho de 2026 estará com a campanha Copa de Ofertas. Todas as lojas da rede terão espaços com backdrops e molduras inspiradas no colecionismo de figurinhas, incentivando a experiência de compra. Também entre as atividades, o VAR de Preços, permitindo que os consumidores verifiquem ofertas de forma dinâmica. E aos sábados, em algumas lojas, espaços para troca de figurinhas e a transformação de fotos em figurinhas personalizadas da Copa.
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