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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 01 de Junho de 2026 às 18:11

A segurança dos alimentos

Arte/JC
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Affonso Ritter
A Cooperativa Santa Clara, do Rio Grande do Sul, conquistou a certificação FSSC 22000, referente ao sistema de segurança de alimentos, nas suas três plantas industriais de laticínios. No mundo, 25 mil empresas possuem a certificação. No setor lácteo, o número é ainda mais restrito: aproximadamente 50 indústrias. A primeira unidade certificada foi a de Casca (RS), no mês de novembro. Com 22 mil metros quadrados de área construída, a planta é responsável pela industrialização de 16 milhões de litros de leite por mês, destinados a leite UHT, creme de leite e bebidas lácteas.

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