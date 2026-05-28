Lyx promove visita à obra

Lyx Construtora promove amanhã (30) a primeira visitação às obras do Condomínio Clube Salt Lake, que está construindo em área de 42 mil m² de Cachoeirinha. No evento, os clientes do empreendimento poderão conhecer um dos blocos da moradia que já está em fase de finalização. A ação prevê um público de cerca de 300 pessoas, e reforça um movimento estratégico no mercado imobiliário: abrir os canteiros de obras para compradores como forma de ampliar a confiança e demonstrar a evolução física dos projetos. Com 608 unidades habitacionais, o Salt Lake já alcançou 47,28% de conclusão de sua Fase 1, e 35% da Fase 2.
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