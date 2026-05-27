Marmitas fitness no Rissul

A busca dos consumidores por praticidade, opções mais saudáveis somadas ao crescimento da demanda de refeições prontas, tem impulsionado uma nova estratégia do Rissul. A novidade é que o grill da rede conta agora com marmitas fitness. Inclusive já incorporadas em lojas como a nova unidade do Rissul na Zona Sul de Porto Alegre. Segundo Robert Marks, diretor de varejo da UnidaSul, a operação gastronômica também reforça o posicionamento da marca em relação à experiência de atendimento. A expansão do conceito ocorre de forma gradual. Atualmente, 19 lojas do Rissul já contam com operações diárias de gastronomia.
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