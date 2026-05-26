Rede Bourbon leva ao Douro

A rede Bourbon celebra o Dia dos Namorados sorteando três viagens com acompanhante para a região vinhateira do Alto Douro, em Portugal, com direito a visitas a vinhedos, adegas e passeio de barco pelo Rio Douro. A região no norte de Portugal, conhecida por suas paisagens históricas, é considerada Patrimônio Cultural da UNESCO. Entre montanhas esculpidas por vinhedos centenários corre o sinuoso Rio Douro, formando um cenário romântico e aconchegante, perfeito para uma viagem a dois. A cada R$500,00 em compras realizadas entre 27/05 e 12/06 em todos os shoppings da rede, os clientes receberão um número da sorte para concorrer a uma das viagens.
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