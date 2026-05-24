Redução no consumo de álcool

O consumo de álcool no Brasil passa por uma transformação. Embora 51,8% dos brasileiros ainda consumam bebidas alcoólicas, um movimento consistente de moderação vem ganhando força: 36,5% afirmam ter reduzido o consumo nos últimos dois anos, enquanto outros 2,8% dizem ter essa intenção, segundo uma pesquisa realizada pelo PiniOn, empresa de pesquisa de mercado especializada em dados competitivos e comportamentais. Entre os 48,2% que não bebem atualmente, mais da metade (57,2%) já consumiu álcool no passado, indicando uma tendência crescente de abandono do hábito, especialmente entre os homens.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!