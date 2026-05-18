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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 18 de Maio de 2026 às 18:50

Esquina Gaúcha na APAS

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Arte/JC
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Um grupo do RS está no maior festival supermercadista do mundo. É na Apas Show 2026, que vai até 21 de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo, e conta com uma participação expressiva do Grupo Inbetta, de Esteio. Em uma das esquinas mais movimentadas da feira, a Sanremo, líder nacional em potes plásticos, divide espaço com a Ordene, referência em organização. As marcas integram a Inbetta, que vê no evento uma vitrine para o varejo nacional. Não é por acaso que entre os destaques estão caixas expositoras que já saem prontas da fábrica e se transformam em displays para vendas nas lojas. O estande está localizado entre as ruas K e 9 do Pavilhão Verde.

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