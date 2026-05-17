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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 17 de Maio de 2026 às 18:09

O novo carro Chevrolet

Arte/JC
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Affonso Ritter
Braço Chevrolet do Grupo Sinosserra, a Sinoscar mobiliza suas unidades em oito cidades gaúchas nesta quarta-feira (20) para a apresentação do novo Chevrolet Sonic, principal lançamento da marca norte-americana no Brasil no ano. A iniciativa ocorre a partir das 18h, de forma simultânea, nas cidades de Canela, Canoas, Gravataí, Montenegro, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga e Porto Alegre. Produzido em Gravataí, o modelo chega ao mercado para movimentar aquele que é considerado o maior segmento, o de SUVs e crossovers compactos. (leia matéria ao lado) 

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