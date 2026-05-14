A Feira de Carreiras na Pucrs

A Pucrs promove nos dias 19 e 20 deste mês a 11ª edição da Feira de Carreiras, com o tema “conexões e oportunidades para criar o teu futuro”. O evento realizado pela Fijo/Pucrs Carreiras conecta estudantes, profissionais e empresas em uma experiência de desenvolvimento e geração de oportunidades. A iniciativa é aberta ao público com inscrição gratuita pelo site pucrs.br/feira-de-carreiras. No Espaço Arena, na Rua da Cultura da Pucrs, acontecerão mais de 20 painéis e mentorias sobre temas como futuro do mercado de trabalho, inovação, hard e soft skills, liderança, inteligência artificial e muitos outros.
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