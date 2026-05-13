Temporada de cogumelos no RS

A curta safra de cogumelos selvagens nos Campos de Cima da Serra tem impulsionado um nicho crescente do turismo de experiência no Rio Grande do Sul. No Parador Cambará do Sul, recentemente eleito o melhor hotel boutique do Brasil em premiação do Estadão, as duas edições da Temporada de Cogumelos 2026 tiveram lotação esgotada semanas antes da realização. Marcadas para maio e junho, as imersões transformam um fenômeno natural de curta duração em produto turístico de alto valor agregado, combinando hospedagem, gastronomia autoral e experiências ligadas à floresta nativa da serra gaúcha. O modelo acompanha uma tendência global de valorização de vivências sazonais, ancoradas em escassez, autenticidade e conexão com o território.
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