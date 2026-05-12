O DNA dos Povos Indígenas

Publicada na capa da Revista Nature em abril de 2026, a pesquisa “A história evolutiva e a diversidade genética única dos povos indígenas das Américas” traz novos elementos para o entendimento do tema para a ciência no mundo. O estudo revela uma diversidade genética muito maior do que a previamente conhecida, incluindo mais de 1,4 milhão de variantes inéditas. Na prática, a pesquisa aponta que isso tem impacto direto na medicina de precisão e nas políticas públicas, pois pode influenciar tanto o risco quanto a proteção em doenças comuns. Entre as pesquisadoras que assinam o artigo está a gaúcha Maria Cátira Bortolini, do PPGBM da Ufrgs.
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