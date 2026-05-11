Empresas gaúchas verdes

Em 2027, duas marcas gaúchas alcançam um ano emblemático. O Hospital Moinhos de Vento chega ao centenário, enquanto a AST Facilities completa 30 anos e atinge 15 anos de prestação de serviços à instituição, ambos de Porto Alegre. O período também marca a conclusão do projeto Certidão da Vida, criado pelo Hospital e realizado com a participação de diferentes parceiros, entre eles a AST. Desde 2023, a iniciativa prevê o plantio de uma árvore para cada nascimento registrado no hospital e tem como meta alcançar 20 mil mudas.
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