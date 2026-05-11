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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 11 de Maio de 2026 às 00:25

Certificação Carbono Neutro

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

/Arte/JC
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Affonso Ritter
A Miolo Wine Group confirma sua participação na Wine South America levando ao evento um panorama completo de sua atuação no Brasil e no exterior — com rótulos das marcas Miolo, Terranova, Seival e Almadén, além da argentina Bodega Renascer. Mais do que apresentar novidades de portfólio, a vinícola chega à feira consolidando um novo momento de sua trajetória, marcado pela conquista da Certificação Carbono Neutro, que passa a orientar sua comunicação e posicionamento estratégico. Entre os destaques, o grupo apresenta ao mercado o Miolo Wild Gamay 2026, primeiro vinho tinto da safra 2026 elaborado sem adição de SO², além dos novos lotes do Miolo Millésime 2022 e do Giuseppe Chardonnay — rótulos que traduzem diferentes expressões de terroir e estilos trabalhados pela empresa em suas unidades produtivas.

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