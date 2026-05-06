Data forte aquece as vendas

Segunda data mais relevante do varejo e no calendário comercial do Boticário, o Dia das Mães segue como uma das principais alavancas de resultado para a companhia. No último ano, a data registrou crescimento de 13% em comparação ao mesmo período anterior. Diante desse cenário, a marca projeta que a data sazonal seja ainda mais robusta em 2026, com expectativa de crescimento de 19% em faturamento. A estratégia comercial está apoiada na oferta de melhor custo-benefício aos consumidores, na diversificação dos preços promocionais e no fortalecimento da atuação em frentes de maior capacidade de conexão com o público e conversão.