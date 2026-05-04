Campanha para o Dia das Mães

A Matriz assina a criação do novo filme de Dia das Mães do Grupo Zaffari, já disponível no YouTube, cuja proposta está centrada no desejo de prolongar o tempo ao lado de quem se ama. A produção do filme priorizou a presença feminina em funções-chave, reunindo mulheres, muitas delas, mães, na direção, criação e condução do trabalho. A escolha trouxe para a narrativa uma perspectiva mais íntima e vivências que contribuíram para a construção de um retrato autêntico da maternidade. Sob o conceito “O amor não pode esperar”, a campanha parte de um sentimento simples e profundo: o de que o tempo passa rápido demais, especialmente para as mães.