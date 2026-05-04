Queijos coloniais italianos

Um grupo de produtores e técnicos do Rio Grande do Sul acaba de voltar de uma imersão na Itália para entender como os europeus transformaram tradição em valor de mercado. A Missão Técnica Internacional sobre Indicação Geográfica do Queijo Colonial, organizada pelo Sebrae RS, ocorreu até este fim de semana e passou por regiões como Trento, Bergamo e Parma, reunindo queijeiros, especialistas e representantes de instituições em busca de um objetivo comum: avançar na construção da Indicação Geográfica (IG) do queijo colonial da Serra Gaúcha.