Experiência no Embarcadero

Em celebração ao Dia das Mães, O Boticário promove uma ativação especial no Cais Embarcadero (RS) de Porto Alegre. Até o dia 10 de maio, o público é convidado a vivenciar uma experiência gratuita no espaço sensorial da marca, onde poderá conhecer e testar diferentes kits presenteáveis para a data, em uma jornada que estimula os sentidos e reforça o vínculo emocional com o universo da perfumaria e do autocuidado. Como parte da ação, os participantes que se cadastrarem no Beautybox, programa de fidelidade do Grupo Boticário, receberão um brinde exclusivo: um bag charm (acessório) personalizável, além de um voucher de 5% de desconto para uso nas lojas de Porto Alegre.