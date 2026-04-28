Os efeitos do novo MCMV

Após as novas regras do Minha Casa, Minha Vida, a LYX Construtora já nota aumento de 20% na procura pelos produtos da empresa via anúncios e busca digital. Com forte atuação na Região Sul, a LYX desenvolve atualmente cinco projetos imobiliários voltados ao programa em Porto Alegre e Região Metropolitana. Para o vice-presidente Paulo Antônio Kucher, deve crescer a procura por financiamentos, pois mais famílias se enquadram em faixas de renda mais baixas, garantindo maior subsídio e juros menores. “Com a ampliação das faixas, este se torna um momento favorável para quem agora se enquadra nas faixas 2 e 3 do programa”, complementa.