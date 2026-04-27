Viagem e bolsa para as mães

Em comemoração ao Dia das Mães, a Rede Bourbon e o Moinhos Shopping irão sortear uma experiência de relaxamento e conexão com a natureza no Tivoli Ecoresort Praia do Forte, na Bahia, com acesso ao premiado Anantara Spa. Os clientes poderão trocar suas notas fiscais de compras realizadas de 27/04 a 11/05 por um número da sorte para concorrer ao sorteio e uma cross bag exclusiva da marca Corello. O modelo é ideal para levar itens essenciais, como celular, documentos e cartões. O número de bolsas é limitado, com direito a uma por CPF. O cadastro das notas pode ser feito nos aplicativos dos shoppings ou presencialmente, nos espaços promocionais.