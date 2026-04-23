Soluções para construção

As empresas Versátil Andaimes e Escoramentos e LIG Andaimes estão chegando ao RS. Especialistas em aluguéis de materiais para construção civil há mais de 39 anos e com reputação já consolidada no PR e SC, as marcas expandem sua atuação para o estado abrindo unidade com mais de 2.500m² no litoral gaúcho. Xangri-lá foi a cidade escolhida para a nova unidade, por ser uma área com fácil acesso logístico e proximidade a grandes centros urbanos, como Porto Alegre e região metropolitana. As empresas atuam oferecendo a locação de equipamentos com projetos de engenharia, para garantir segurança nas operações. Juntas, empregam 300 colaboradores.