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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 22 de Abril de 2026 às 18:52

Gestão define o resultado

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Leia a coluna de Affonso Ritter para o Jornal do Comércio

Arte/JC
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Comida boa ainda é vista como garantia de sucesso em restaurantes, mas ela não sustenta o negócio sozinha. Falhas no controle de custos, desperdício, falta de padrão e desorganização operacional comprometem o resultado, mesmo com uma boa demanda. Sem acompanhar indicadores como CMV, fluxo de caixa e produtividade, a operação perde margem e previsibilidade. Para o chef Vitor Macedo de Mello, o caminho está na gestão: processos claros, controle financeiro e padronização garantem eficiência, consistência e sustentação do negócio.

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