Gestão define o resultado

Comida boa ainda é vista como garantia de sucesso em restaurantes, mas ela não sustenta o negócio sozinha. Falhas no controle de custos, desperdício, falta de padrão e desorganização operacional comprometem o resultado, mesmo com uma boa demanda. Sem acompanhar indicadores como CMV, fluxo de caixa e produtividade, a operação perde margem e previsibilidade. Para o chef Vitor Macedo de Mello, o caminho está na gestão: processos claros, controle financeiro e padronização garantem eficiência, consistência e sustentação do negócio.