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Affonso Ritter

Affonso Ritter

Publicada em 21 de Abril de 2026 às 19:28

Franchising para idosos

Arte/JC
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Affonso Ritter
A população brasileira envelheceu e o número de idosos atingiu um recorde histórico, segundo dados inéditos divulgados pelo IBGE. O levantamento da PNAD, realizado em 2025, mostra que pessoas com 60 anos ou mais já representam 16,6% do total de brasileiros. Enquanto parte desse perfil populacional opta por usufruir do período de descanso, há também quem enxergue a aposentadoria como novo ciclo de oportunidades, mantendo-se ativo por meio do empreendedorismo. Nesse contexto, o mercado de franchising surge como escolha estratégica, ao oferecer operações validadas, suporte contínuo, menor exposição a riscos e atrativo a empresários na primeira experiência do outro lado do balcão. 

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