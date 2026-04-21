Franchising para idosos

A população brasileira envelheceu e o número de idosos atingiu um recorde histórico, segundo dados inéditos divulgados pelo IBGE. O levantamento da PNAD, realizado em 2025, mostra que pessoas com 60 anos ou mais já representam 16,6% do total de brasileiros. Enquanto parte desse perfil populacional opta por usufruir do período de descanso, há também quem enxergue a aposentadoria como novo ciclo de oportunidades, mantendo-se ativo por meio do empreendedorismo. Nesse contexto, o mercado de franchising surge como escolha estratégica, ao oferecer operações validadas, suporte contínuo, menor exposição a riscos e atrativo a empresários na primeira experiência do outro lado do balcão.