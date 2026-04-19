Marco mundial da avicultura

A avicultura brasileira acaba de alcançar um marco histórico com a Naturovos, de Salvador do Sul, que atingiu 500,1 ovos por ave alojada em um único ciclo de 100 semanas. A empresa é a primeira a bater a média de produção de ovos para aves vermelhas da linhagem Bovans Brown, conquistando um recorde mundial. Para o diretor comercial da Naturovos, Anderson Herbert, o resultado mostra que o Brasil opera nos mais altos padrões globais, motivando a seguir evoluindo continuamente. As aves pertencem à linhagem desenvolvida na Hendrix Genetics. As pintinhas foram produzidas pela Mercoaves. E a condução técnica e o manejo com a Naturovos, cujo diferencial está no processo de recria das aves, aliado aos cuidados na trajetória produtiva.