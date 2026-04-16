BMW no Boulevard Laçador

Acontece neste sábado (18), das 13h às 18h, no estacionamento do Boulevard Laçador de Porto Alegre o encontro comemorativo dos 8 anos do BMW Clube Rio Grande do Sul, que reúne apaixonados pelos veículos da montadora alemã e que possui mais de 500 associados. O evento irá reunir, em exposição aberta ao público, mais de 100 carros da marca. Estarão presentes modelos regulares e de performance, que vão desde os 0 kms até carros fabricados na década de 1990. Durante o evento, serão arrecadadas doações de alimentos não perecíveis que serão doadas para a ONG Shalon Adonai, que auxilia mulheres, crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.