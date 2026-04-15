IA já decide na indústria

A inteligência artificial começa a avançar sobre um território que antes era exclusivamente humano dentro das fábricas: a tomada de decisão. O movimento, impulsionado pelo aumento da capacidade de processamento de dados e pela integração entre sistemas, marca uma mudança relevante na dinâmica industrial. Relatórios da Gartner indicam que a tecnologia já deixou o estágio experimental e passou a ser tratada como infraestrutura crítica. Na prática, sistemas inteligentes já analisam dados, ajustam operações e respondem a variações em tempo real, muitas vezes sem intervenção direta. Para Wellington Ott, especialista em automação industrial, o impacto não está na substituição do profissional, mas na mudança de função.