Copa começa aquecer o varejo

A proximidade da Copa do Mundo já começa a aquecer o varejo brasileiro de eletrônicos e deve consolidar o evento como o principal motor de vendas do setor no primeiro semestre. Mais do que um aumento de volume, o período tende a marcar uma mudança no perfil de consumo, com avanço na busca por produtos de maior valor agregado e experiências mais completas dentro de casa. Dados da GfK indicam que, em anos de grandes eventos esportivos, o mercado de televisores pode registrar crescimento de dois dígitos no Brasil, impulsionado principalmente pela troca por modelos maiores e mais tecnológicos.