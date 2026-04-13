Expansão do setor biodiesel

O setor de biodiesel está atraindo uma leva de novos investimentos. Nos últimos dias, a ANP incluiu 3 novos projetos na planilha que informa sobre os acréscimos ao parque industrial brasileiro. No total, eles deverão acrescentar um pouco menos de 380 mil m³ em capacidade produtiva – cerca de 2,5% dos 15,3 milhões de m³ que o país consegue fabricar a partir das 58 usinas autorizadas a operar hoje. As usinas brasileiras fabricaram um total de 9,84 milhões de m³ o que garantiu ao setor um nível de ocupação de 64,2%.