iGUi foca o mercado externo

A Rede iGUi, empresa gaúcha criada em Gravataí e referência global em piscinas pré-fabricadas, encerrou 2025 com um crescimento de 4% na comparação com o ano anterior, alcançando faturamento total de R$ 2,520 bilhões. O desempenho reflete uma estratégia baseada em reinvestimento contínuo no Brasil e no exterior, além de forte foco em inovação, desenvolvimento de novos modelos de piscinas e fortalecimento da marca. Do total registrado em 2025, R$ 2,350 bilhões foram gerados no mercado brasileiro, enquanto a operação internacional respondeu por aproximadamente R$ 170 milhões, reforçando a relevância da Rede iGUi fora do País.