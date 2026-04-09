As inscrições para o Programa Jovem Aprendiz dos Correios encerram-se neste sábado (11). Em todo o País, estão disponíveis 548 vagas, além de cadastro reserva. No RS há 18 vagas em Porto Alegre, mais o cadastro reserva em 91 cidades, entre elas Caxias do Sul, Santa Maria, Passo Fundo e Pelotas. Podem se candidatar jovens de 14 a 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando o ensino fundamental ou médio ou que já tenham concluído o ensino médio. Do total de vagas ofertadas, 10% são destinadas a pessoas com deficiência; 25% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos; 3% para indígenas; e 2% para quilombolas.