Moradias a partir de R$ 199

A LYX Construtora promove ações para celebrar seus três anos no Estado, onde desenvolve projetos imobiliários do Minha Casa, Minha Vida em Porto Alegre, Cachoeirinha e Viamão. Até o final de abril, no plantão de vendas da empresa, localizado na Avenida da Cavalhada, os clientes terão acesso a promoções exclusivas em celebração à data. Ao todo, 102 unidades do Condomínio Clube Village Jersey, em Porto Alegre, estão sendo comercializadas por valores entre R$ 199 mil e R$ 245 mil. Clientes que fecharem a compra participam de ações especiais, como balões premiados com eletroeletrônicos e vouchers para um jantar em churrascaria da capital.