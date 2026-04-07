Green Multi nas Prefeituras

A Green Benefícios encerrou o primeiro trimestre de 2026 com crescimento no faturamento de seus produtos no segmento público, através de licitações vitoriosas junto às Prefeituras de todo o país. Em comparação ao mesmo período do ano passado, a empresa registrou um avanço de 29% no faturamento do Green Multi, voltado para compras variadas; 14% no Green Alimentação; e 11% no Green Combustível, utilizado para o abastecimento dos veículos dos servidores municipais. Com as conquistas, a Green Benefícios passa a fornecer para cidades em todos os 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal, consolidando sua presença no território nacional.