Surge novo bairro na capital

Lançado na Zona Norte da capital gaúcha, no Parque Santa Fé, o bairro planejado Las Casas deve impulsionar o mercado de terrenos urbanizados após mais de uma década sem projetos semelhantes na região. O empreendimento, que tem à frente a Suelo Urbanismo, integra também três condomínios fechados e infraestrutura construída do zero. Com investimento de R$ 48 milhões em obras do Bairro e dos condomínios, somados ao valor de aquisição do terreno, que possui 93.826,49 m², a loteadora inicia a construção pelo condomínio Vértice. O projeto como um todo prevê VGV de R$ 85 milhões, com lotes de 130 m² a 150 m², a partir de R$ 300 mil.