Eólica da Petrobras e Arvut

A Arvut, consultoria especializada em Meio Ambiente e EHS, foi contratada pela Petrobras para elaborar o estudo ambiental da unidade piloto de geração eólica offshore em São João da Barra, no Rio de Janeiro, projeto inserido na estratégia da estatal de diversificação da matriz energética. No projeto, a Arvut será responsável por uma análise ambiental completa, do planejamento à operação, em ambiente terrestre e marítimo. O escopo inclui a caracterização detalhada do projeto, diagnóstico dos meios físico, biótico e socioeconômico, avaliação de impactos, além da elaboração de um plano de gestão ambiental para monitoramento contínuo.