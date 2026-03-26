Análise genética para a pele

O Boticário anuncia parceria inédita com a Genera, laboratório brasileiro especializado em genômica pessoal, para integrar a análise genética à rotina de skincare. A iniciativa conecta dados de DNA a recomendações personalizadas da linha Botik, ampliando a precisão no cuidado com a pele. O painel Botik & Genera interpreta SNPs ligados a fatores como colágeno, elastina, capacidade oxidante, oleosidade, sensibilidade ao sol e metabolismo de vitaminas. Com base nesses dados, o sistema cruza informações genéticas com ativos dos produtos e sugere rotinas alinhadas às características individuais, orientando escolhas mais assertivas.