Moinhos Shopping iluminado  

O Moinhos Shopping recebe em sua fachada, até sexta-feira (27), uma iluminação especial no tom de azul marinho. A ação acontece em alusão à campanha Março Azul, que busca a conscientização sobre o câncer colorretal, ou câncer de intestino, promovida pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, pela Federação Brasileira de Gastroenterologia e pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. A iluminação azul já se tornou um marco da campanha e nos últimos anos esteve presente em diferentes espaços em todo o Brasil, como o Teatro Amazonas, em Manaus; o Palácio de Vidro, no Jardim Botânico de Curitiba, e o Tribunal Regional Eleitoral, em Brasília.