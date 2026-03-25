Um mar de sonhos Ipiranga

O Bourbon Ipiranga acaba de receber uma unidade da Mar de Sonhos, marca focada em itens de sleepwear e homewear. A loja é especializada em pijamas no estilo americano e se destaca por oferecer modelos femininos, masculinos e infantis, além de opções coordenadas para pais e filhos. Há, ainda, coleções especiais temáticas, voltadas às diferentes estações do ano e datas comemorativas, além de como necessaires, toalhas, canecas, tapa-olhos, pantufas, roupões e aromatizadores de ambientes. A marca se destaca por oferecer personalização sem custo adicional em peças selecionadas, possibilitando que os clientes bordem nomes ou iniciais nos pijamas.
