Tradição de quase 30 anos

O Hotel Casa da Montanha aposta, nesta Páscoa, em cenografia de grande escala — como o coelho com 8,6 mil hortênsias e o ovo inspirado em Fabergé. A programação familiar imersiva, aliada à gastronomia, estimula maior permanência, ao mesmo tempo em que movimenta a cadeia local ao integrar artesãos e fornecedores, reforçando o posicionamento do destino como criativo e competitivo. Essa estratégia se apoia em uma tradição de 28 anos. Parte da decoração integra o acervo do hotel e é reutilizada e restaurada anualmente, preservando a memória da celebração. Neste ano, alguns coelhos ganharam um toque especial: uniformes antigos foram reaproveitados nos figurinos, unindo sustentabilidade e resgate histórico.